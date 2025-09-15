男子１１０メートル障害で、４度目の出場となる泉谷駿介（住友電工）が、１３秒５２で予選１組５位。各組４着＋５着以下のタイム上位４人による１６日の準決勝進出を逃した。◆泉谷駿介に聞く◆―スタートは？「横の選手がぴくついてて、結構僕の中でやり直しかなと思ったらそのままいっちゃって、やられたなって思いました。横にしてみると焦るもんですね、ああやって結構動かれると。日本だったら当たり前のようにやり直し