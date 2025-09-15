※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫は在宅勤務を装い、義妹を家に呼んで密会を続けていました。お隣さんの証言で事実を知った妻は夫断捨離計画を開始。そんなことを知らない夫は義妹を呼んで仕事の合間に遊んでいました。会議の最中呼び鈴が。無視しようとしましたが何度も鳴り続け…？