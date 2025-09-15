『天国での暮らしはどうですか』中山有香里さんインタビュー【マンガ】『天国での暮らしはどうですか』を最初から読む看護師として人に寄り添いながら、イラストレーターとしても心に残る物語を描き続けている中山有香里さん。8月5日に発売された新作『天国での暮らしはどうですか』は、大切な存在を見送ったときにふと湧いてくる「いま、あの子はどこでどうしているんだろう？」という思いに、あたたかく答えてくれるような作品で