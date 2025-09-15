陸上の東京世界選手権は１５日、国立競技場で男子１１０メートル障害の予選が行われた。日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は１３秒２２で５組２位、世界陸上初出場の野本周成（愛媛競技力本部）は１３秒２９の３組４位で１６日の準決勝に進んだ。泉谷駿介（住友電工）は１３秒５２の１組５位で敗退した。各組４位までの選手と５位以下のタイム上位４人が準決勝に進めるが、泉谷は５位以下の選手の中で５位。４位の選手と