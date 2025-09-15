■東京2025世界陸上男子110mハードル予選（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子110mハードルの予選で、泉谷駿介（25、住友電工）が13秒52（-0.6）の組5着で、タイムでも拾われず準決勝進出は叶わなかった。泉谷は前回23年のブダペスト大会は世界陸上で日本人初となるファイナル進出を果たし、決勝で5位入賞。2大会連続のファイナル進出を目指したが、予選でまさかの敗退となった。国立