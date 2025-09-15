「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）１着馬に天皇賞・秋（１１月２日・東京）への優先出走権が与えられるステップレース。秋の大舞台に向けての始動戦でもあり、春Ｇ１（※海外含む）からの臨戦馬が直近１０年で６勝と好成績。今年もＧ１組には注目が必要だ。逆襲の秋が始まるレガレイラ。宝塚記念１１着後は登録していた凱旋門賞を見送り、国内専念へ。ここを目標に調整されてきた。１週前追い切りは、美浦Ｗの３頭併せ