「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）ＪＲＡは１５日、秋のＧ１シリーズ開幕戦の登録馬を発表した。昨年覇者で連覇を狙うルガルや、今年の高松宮記念でＧ１初Ｖを飾り春秋スプリント制覇を狙うサトノレーヴなど１７頭がエントリー。香港からはＧ１・４勝のラッキースワイネスが参戦する。フルゲート１６頭で争われる。