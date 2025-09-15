■東京2025世界陸上男子110mハードル予選（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子110mハードルの予選で、日本記録保持者の村竹ラシッド（23、JAL）が13秒22（-0.3）の組2着でフィニッシュ。組上位4着に入ったため、着順で16日の準決勝に駒を進めた。国立競技場で大歓声が響く中、最終5組目に登場した村竹は、世界陸上3連覇中でパリ五輪金の王者G.ホロウェイ（27、アメリカ）と同組で隣の