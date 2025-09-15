社交的だなー以前は熱心に働いていたけれど…4歳を育てるシングルマザーの現状／33歳という日々3（1）33歳の会社員ゆみは、4歳の娘ネネをひとりで育てるシングルマザー。新卒で大手企業に入社した彼女は、医師から母親になることは難しいという診断をされ、仕事を頑張ろうと熱心に働いていましたが、28歳で思いがけず妊娠。娘が0歳のときに夫がいなくなり、その分「完璧な母親になる」と家事・育児、そして仕事に奮闘するのですが
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 加工なし登場 TGCで公開処刑に
- 2. 悠仁さまは親友 同級生語る素顔
- 3. 矢沢永吉 35億円の詐欺被害告白
- 4. ニノさん「誰の番組?」不満続出
- 5. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
- 6. 今田 世陸での薄味コメが不評
- 7. ヒカル 24時間で登録者12万人減
- 8. うつ病にやってはいけないNG行為
- 9. 事実婚 広がる認知と批判の声
- 10. 「天空の鳥居」で外国人が懸垂
- 1. 悠仁さまは親友 同級生語る素顔
- 2. 「天空の鳥居」で外国人が懸垂
- 3. ヒッチハイクで助けた男が窃盗か
- 4. 路面電車が脱線事故 バスと衝突
- 5. スリル楽しむ 羽田の検査員窃盗?
- 6. コロナ急拡大 8割が「ニンバス」
- 7. 「スラダン」聖地で観光客対策
- 8. 海自が「巨大な海洋生物」に遭遇
- 9. 駐車場で自慰行為か 60代男逮捕
- 10. 林道に580枚の畳が不法投棄 栃木
- 1. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
- 2. 事実婚 広がる認知と批判の声
- 3. 研修は全て欠席 へずま氏の実態
- 4. 伊東市長、挑発的投稿でX大荒れ
- 5. 「手皿」マナー違反とされる理由
- 6. 異例文書 紀子さまが避けた言葉
- 7. 足裏に違和感「ある意味、奇跡」
- 8. トイレで意識を失う 緊急事態に
- 9. 新宿で車が歩道突っ込み6人けが
- 10. しゃぶ葉 秋限定フェアに感動
- 1. 「鬼滅の刃」北米市場で興収TOP
- 2. だるまスタンプ押した女性に批判
- 3. ボクシング元世界王者のリッキー・ハットンさん、４６歳で死去 「ヒットマン」の異名
- 4. 中国 AIと介護ロボットが融合
- 5. 中国「タトゥー犬」に獣医師怒り
- 6. 中国山西省の「氷穴群」に驚き
- 7. 台湾で復興 震災に強い工芸家
- 8. 初代ドナルドは現在のドナルドとまったく似ていなかった！
- 9. "親日派が想像超える富獲得"批判
- 10. 世界で最も大きな舌を持つ男性
- 11. 「ピカチュウのタトゥーに失敗したけど…」→「やり直したら最高にうまくいった！」称賛されていた手法
- 12. 海外の人々「なるほど、ロシア人にフォトショップを使わせたら…こうなるのか」画像いろいろ
- 13. もっちり甘々で3年ぶりに帰ってきたミニストップの「ベルギーチョコまん」を食べてみた
- 14. 「アディダス」と「プーマ」2つの世界的シューズメーカーを生み出した兄弟の物語
- 15. 「狂言誘拐」急転直下に全米衝撃
- 16. イーロン・マスクが「テスラが1人の従業員から妨害行為を受けていた」ことを明かす
- 17. ダイオウイカに非常に高い知能か
- 18. 台湾、5日連続で国内感染ゼロ 新型コロナ
- 19. 鮮やかな黄色いナマズが話題 蘭
- 20. 日本のアダルトアニメがイタリア上院公式ネット配信で流れるトラブル発生
- 1. トランプ氏 TikTok売却で合意か
- 2. 富裕層の資産 雪だるま式に増
- 3. EV離れ 欧州で意外な売れ行き
- 4. 能登のために「タッチ」で支援を
- 5. 厚生年金 何年払えば元取れる?
- 6. ビール値上げ 居酒屋業界の危機
- 7. 東北新幹線、上野〜大宮間で最高速度引き上げ 所要時間を最大1分短縮へ
- 8. しまじろう Amazon進出する事情
- 9. あの鉄道メーカー製､奇想天外｢バス｣の実力
- 10. eスポーツの国内市場拡大、18年は前年比13倍の48.3億円 今後も年2桁成長へ
- 11. 餃子製品「桃ちゃん餃子」の愛称で親しまれていた三桃食品（株）東北工場、民事再生法の適用を申請
- 12. 中小企業向けの経営コンサルティング会社、ザイナスなど2社が破産
- 13. 高齢ドライバー暴走事故、認知症以外に「運転中の急病」も侮れない
- 14. ｢あの芸能人が薬物で逮捕｣と大騒ぎするマスコミに欠けているもの
- 15. KFC「スヌーピーボウル」付きメニュー発売、高畑充希「今日、ケンタッキーにしない?」CMも
- 16. 飽きられたClubhouse 米国では?
- 17. 軽自動車規格に適合した4人乗りの小型EV「FOMM ONE」
- 18. 共働きで妻不満「絶対離婚する」
- 19. バッタに人生を捧げます…天災レベルに大発生する害虫を愛する男が行き着いた"ある場所"
- 20. 看板商品「かつお節だし」 累計100万杯突破 にんべん
- 1. 米と中国のAI 決定的な差を指摘
- 2. LINE電話ができない 3つの原因
- 3. リアル書籍完成の最終段階、大日本印刷の製本所で「未来への暴言」が次々と完成する最終段階を激写してきました
- 4. 佐藤卓さんや佐藤可士和さんも参画。さりげなく、スタイリッシュに社会貢献しよう。
- 5. 大掃除の救世主となるか？ パワフルなハンディスチームクリーナーで家中掃除した結果
- 6. IoT植木鉢『planty』。複数人で1つの植木鉢をシェア、遠隔で水やりも可能。対応植物30種類以上
- 7. 2画面スマホ「M Z-01K」を落としても5/6の確率で保護してくれる唯一のケースを試してみた
- 8. Amazonサイバーマンデー、GoProやヘルシオ ホットクックが登場!
- 9. Windows1.0? 夏以降に新発表か
- 10. 「ブランド企業では、誰も波風を立てたがらない」：ある若いデジタルマーケターの告白
- 11. かめはめ波を撃つを現実にした「HADO」は、テクノスポーツという新しい扉を開く - meleap CCO 本木卓磨氏インタビュー
- 12. FM TOWNSから「マーティー」まで、仕事の波状攻撃から学んだ大切なこと：PC広報風雲伝（第3回）
- 13. 地味に嬉しい絵文字検索！iOS 14なら探せます：iPhone Tips
- 14. ホンモノのアクション監督が直接指導！ 映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』で岡田准一さんがやっていた動きを体験してみた
- 15. ハイセンス、“きゅんとする家電”ショートドラマをYouTubeで4週連続配信
- 16. Steam版「クッキークリッカー」レビュー、再び世界をクッキーで埋め尽くそうぜ
- 17. 京都最古の禅寺！＜影の涼＞を楽しめる「建仁寺」【そうだ 京都、行こう。】
- 18. Discordのボイスチャンネルに人数制限をかける
- 19. Windows 11 バージョン22H2でリモートデスクトップ接続に問題が発生
- 20. 金融ダークサイドを描く名作が令和に復活！高杉真宙主演『ナニワ金融道』11月25日より3週連続公開 場面カット解禁
- 1. 羽生結弦の公演巡りパワハラ告発
- 2. 優勝直後にイエローカード 苦笑
- 3. 男子棒高跳び 世界新の6m30達成
- 4. 100m表彰式でかめはめ波 大歓声
- 5. 世界陸上 本番直前に負傷で号泣
- 6. レイプ疑惑を否定するロナウド、「口止め料支払い」の構図とは
- 7. 王者ライルズ「刃牙の作者に…」
- 8. 尚弥戦のラウンドガールが可愛い
- 9. 過去最強の井上尚弥 KOより怖い
- 10. 巨人マー君 日米通算200勝お預け
- 1. 加工なし登場 TGCで公開処刑に
- 2. 矢沢永吉 35億円の詐欺被害告白
- 3. ニノさん「誰の番組?」不満続出
- 4. 今田 世陸での薄味コメが不評
- 5. ヒカル 24時間で登録者12万人減
- 6. ヒカルの浮気OK「むしろ納得」
- 7. 浮気OK ヒカル炎上で登録者激減
- 8. 江口のりこ 意外な親友芸人紹介
- 9. 文春報道で破局か…ドン引きの声
- 10. 世界陸上 美桜のコメントに不満
- 1. チェンソーマン×CA4LA 限定商品
- 2. 手洗いにスヌーピー 数量限定
- 3. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
- 4. 「続けて効果を実感」した名品
- 5. 「なぜ今」猫との生活を楽しむ
- 6. ほぼ確実にヤっている。浮気中の男性が無自覚に出してしまう「サイン」
- 7. 銘菓「萩の月」が夢のコラボ
- 8. 「連絡係」専業主婦は時間ない?
- 9. 「有名人のなりたい顔」第1位は、石原さとみ 去年より「2位と大差がついた」との報告も
- 10. 4月28日の運勢第1位は乙女座！ 今日の12星座占い
- 11. 下ネタが女子にもバカ受け 主人公が「アレ」にしか見えない「ソーセージ・パーティー」人気の謎に迫る
- 12. 丸顔はショートヘアでかわいさUP
- 13. 「今っぽ♡」がすぐ叶う！人気ブランドの春物新作４選！
- 14. 進化系ウルフカット☆ひと味違う長さ別ヘアスタイルをご紹介
- 15. 浴衣の季節が待ちきれない♡自分で簡単にできるヘアアレンジ
- 16. 北澤宏美さんのために選んだ一冊とは？／木村綾子の『あなたに効く本、処方します。』
- 17. ちょっとエッチな心理テスト♡
- 18. すき家が本格的スイーツ 狙いは
- 19. エイチ.カツカワ勝川永一監修スニーカークリーニング全国で実施、デニムマイスターのデニムケアサービスも
- 20. 大人気のウルフカットが似合う顔は？理想のウルフカットの探し方も紹介