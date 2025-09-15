社交的だなー以前は熱心に働いていたけれど…4歳を育てるシングルマザーの現状／33歳という日々3（1）33歳の会社員ゆみは、4歳の娘ネネをひとりで育てるシングルマザー。新卒で大手企業に入社した彼女は、医師から母親になることは難しいという診断をされ、仕事を頑張ろうと熱心に働いていましたが、28歳で思いがけず妊娠。娘が0歳のときに夫がいなくなり、その分「完璧な母親になる」と家事・育児、そして仕事に奮闘するのですが