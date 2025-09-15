2025年９月15日、東京ダービーが味の素スタジアムで開催。両チームのリーグ戦通算対戦成績は６勝７分６敗（（J１、J２リーグ）と互角で、今回はともに下位に低迷しての対戦で負けられない一戦となった。白星を掴んで良い波を作りたい東京ヴェルディ戦は以下のスタメンで臨んだ。システムは３−４−２−１で、GKがマテウス、３バックは宮原和也、深澤大輝、谷口栄斗、ボランチは平川怜と森田晃樹、ウイングバックが稲見哲行と新