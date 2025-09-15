2025年９月15日、味の素スタジアムで東京ダービーが開催された。両者のリーグ戦通算対戦成績（J１、J２リーグ）は６勝７分６敗で、過去５試合はいずれもドローと拮抗した状態が続いている。今回は勝利を掴もうと気合十分のFC東京は以下のスタメンで東京ヴェルディ戦に臨んだ。システムは４−４−２で、GKがキム・スンギュ、４バックは室屋成、森重真人、アレクサンダー・ショルツ、長友佑都、中盤はマルコス・ギリェルメ、高宇