「ＤｅＮＡ３−０巨人」（１５日、横浜スタジアム）巨人は先発・田中将の力投も実らず。ＤｅＮＡに連敗を喫して８月２日以来の３位転落となった。田中将は初回２死から筒香に名亀田を浴びるも、オースティンを中飛に抑えて無失点の立ち上がり。二回以降は丁寧な投球でゴロの山を築く投球でＤｅＮＡ打線を封じた。両チーム無得点の五回には２死満塁の危機を招くが、度会の左翼線を襲う当たりを左翼・丸が横っ跳びで好捕する