吉本新喜劇の小籔千豊が主宰する“音楽と笑いの融合”をテーマにしたフェスティバル『KOYABU SONIC 2025』（コヤソニ）が13〜15日、大阪インテックスで開かれた。閉幕のあいさつで小籔が来年の開催決定を発表した。【写真】RIP SLYME”スペシャルなセットリスト”に感激！大ファンの吉本新喜劇座員小籔がアーティストのラインアップから会場のレイアウト、『KOYABU SONIC』ならではのコラボ企画まで完全プロデュースを手がける