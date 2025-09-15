ロックバンド、ザ・ルースターズのボーカル＆ギターなどで活躍する大江慎也（66）が15日、自身のXに動画を投稿し、脳梗塞で緊急入院していたことを明かした。【動画】ザ・ルースターズ大江慎也、自ら動画で語る動画で自ら状況を語った。右手のしびれが続き整形外科へ行ったところ、脳神経外科を紹介され、MRI検査を受け、「脳幹の梗塞があると診断され、緊急入院しました」と説明。現在は自宅におり、ライブも実施するという
