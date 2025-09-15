プレミアリーグ屈指の名門であるマンチェスター・ユナイテッドは長いトンネルから抜けだせていない。15日に行われたマンチェスター・シティとのマンチェスター・ダービーで3-0と惨敗したマンチェスター・ユナイテッド。今季はここまで4試合で1勝1分2敗と厳しいスタートとなっており、指揮を執るルベン・アモリム監督を批判する声も続出している。そんなマンUだが、国外からも批判の声が挙がっている模様。『Italian Football TV』