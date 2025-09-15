プレミアリーグ第4節で、ノッティンガム・フォレストに3-0と快勝したアーセナル。マルティン・スビメンディが2ゴールを決めたほか、ヴィクトル・ギェケレシュも1ゴールを決めることができた。後半の立ち上がり、ロングボールに反応して抜け出したエベレチ・エゼがグラウンダーで折り返すと、そこに詰めていたギェケレシュがタップイン。繊細な技術を持ったアーセナルのスカッドにおいて、異質なパワー型ストライカーであるギェケレ