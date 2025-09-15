15日は「敬老の日」です。長崎市の鈴木市長が病院や老人福祉施設を訪問し長寿を祝いました。 県内最高齢の男性の元気の秘訣とは。 （鈴木長崎市長） 「大正、昭和、平成、令和の4代にわたり輝かしい人生を歩まれ、めでたく110歳の長寿となられました」 （ 門口 正雄さん） 「ありがとうございます」 鈴木長崎市長からお祝いされたのは、県内最高齢の門口 正雄さん 110歳です。 大正4年生まれで9月7日に