◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-0巨人(15日、横浜スタジアム)巨人がDeNAに2連敗し、3位に転落しました。東京ドームでのCS開催へ向けて、2位を死守したい巨人は、ゲーム差0の3位・DeNAと直接対決。田中将大投手は、日米通算200勝をかけて先発マウンドに上がりました。田中投手は2回5失点で降板した前回登板とは打って変わり、4回までDeNA打線をヒット1本に抑える好投を披露。5回には2アウト満塁のピンチを背負いますが、レフト・丸佳浩