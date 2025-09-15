北海道・弟子屈警察署は2025年9月14日、住居侵入の疑いで弟子屈町に住む自称・酪農作業員の男（43）を逮捕しました。男は正当な理由がないにもかかわらず、9月14日午前3時50分ごろ、自宅付近に住む酪農作業員の女性（21）の家に侵入した疑いが持たれています。女性が帰宅してドアを開けたところ、部屋の中に人がいる気配を感じたため、室内に入らず外に出て職場の上司に相談しました。この上司が警察に通報したあと女性宅へ向かう