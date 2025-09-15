◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子４００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・豊田兼（トヨタ自動車）は５組８位で予選落ちした。同種目日本歴代３位（４７秒９９）の記録を持つ豊田だが５１秒８０と力を出し切れなかった。豊田は「体の状況や調整は万全の状態で臨めたけど、戦略というか、海外選手に負けないように前半から突っ込んでいく想定だった。最後直線に入るところでリズムが崩れてうまくいかなかっ