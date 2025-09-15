メキシコで目撃された、陥没した道路に今にも吸い込まれそうなトラック。そして次の瞬間、大きな音を立て、穴の中に落下しました。当時、配送業務中だったというトラック。落下の衝撃で荷台の扉は開き、中から積んでいた飲み物が次々とこぼれ落ちていきます。現場には規制線が張られ、多くの人がその様子を見守っていました。また、市長自らも駆けつけ現場の様子を視察。住民たちに聞きこむ姿も見られました。その後、トラックは引