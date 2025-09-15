サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１５日、羽田空港に帰国し取材に応じた。メキシコ、米国と対戦した米国遠征から“居残り”でメキシコに向かい、２６年Ｗ杯北中米大会のベースキャンプ候補地を視察。「行って非常に良かった」と所感を語った。日本時間１０日に米国戦を戦った後、メキシコへ移動。全て同国中央部にある首都のメキシコシティ、トルーカ、プエブラを廻ったという。付近にはメキシコシティを含め、グアダラ