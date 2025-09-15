9月15日、中山競馬場で行われたセントライト記念（G2・芝2200m）の本馬場入場で、勝浦正樹元騎手と武士沢友治元騎手（現競馬学校教官）が誘導馬にまたがり、出走馬12頭を先導。コースを引き揚げる際には、スタンドに詰めかけたファンへ笑顔で手を振り、温かい声援に応えた。【セントライト記念】皐月賞馬の貫禄！ミュージアムマイルが鮮やかな差し切りV二人の登場に歓声2人は競馬学校騎手課程13期生の同期。レース後にはパドッ