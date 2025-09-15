現地9月14日、アイルランド・カラ競馬場で行われたアイルランド伝統の長距離決戦「愛セントレジャー」（G1・芝2800m）で、アルリファー（牡5・愛・J.オブライエン）が、2着以下に4馬身差をつける完勝。約1年ぶりとなるG1タイトルを手にし、通算3度目の栄冠に輝いた。鞍上はD.マクモナグル騎手で、勝ち時計は2分59秒87（稍重）。アルリファーは2歳時のヴィンセントオブライエン・ナショナルS、昨年のベルリン大賞に続くG1制覇。