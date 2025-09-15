子ども同士のトラブルや周囲のママとの関係性によっては、保育園の親子行事に参加したくないという人もいますよね。アプリ「ママリ」にも、保育園の参加日に行きたくないとの投稿がありました。投稿者さんのお子さんは4歳のときに、お友達へ危害を加えてしまったそうです。トラブルが原因で保育園の親子行事に参加しづらくなってしまったとのこと。参観日は参加してほしいと先生からは言われていますが、行くべきか悩んでいます。