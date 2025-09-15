イギリスで行われたアマチュアボクシングの世界選手権・男子70キロ級で山形市出身の岡沢セオン選手（INSPA所属）が準優勝を果たしました。山形市出身で29歳の岡沢セオン選手は、現地時間13日の準決勝で、去年のパリオリンピックの初戦で敗れたヨルダンの選手に判定4対1のポイント勝ちを収め決勝に駒を進めました。14日の決勝では、カザフスタンの選手と接戦を繰り広げます。しかし、結果は惜しくも3対2と僅差の判定負け。自身2度目