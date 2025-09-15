4月に乳がんの手術を受けたと発表した、サックス、フルート奏者の小林香織（43）が15日、インスタグラムを更新。約3カ月ぶりの投稿で今月から現場復帰したことを明かした。「ご心配をおかけしております。更新が止まってしまってごめんなさい。まだまだまだまだ治療は続きますが、おかげさまで、今月から現場復帰しました。ありがとうございます」と書き出し、頭髪がない自身の横顔写真をアップ。耳には大きなイヤリングが輝いてい