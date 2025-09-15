7人組アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式インスタグラムが15日に更新され、鎮西寿々歌（26）が、阪神タイガース湯浅京己投手（26）と踊る姿が公開された。「阪神タイガース湯浅選手と」とつづられ、鎮西がユニホーム姿で湯浅投手とFRUITS ZIPPERの「ピポパポ」を踊る様子が動画でアップされた。この投稿に「ずるいいい湯浅さーーん笑可愛すぎる最強やな」「湯浅選手！見てるこちらが照れます！ちゃんと歌いながら踊るの反則