中国東部の浙江省地質博物館で9月12日、2366点の古生物化石の移管が完了し、これらの古生物化石は同博物館に収蔵されました。これらの化石は浙江省杭州市にある蕭山空港の税関がこのほど、輸出小包の中から押収した密輸品でした。近年、杭州税関が一度に移管する古生物化石として最多の数となります。今回移管された化石は、両開きのアンモナイト化石526点、頭足類化石1834点、オウムガイ化石6点で、いずれも極めて高い学術研究価