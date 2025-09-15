¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ2020Ç¯¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢37ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ºÙÌÚ¿ô»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢ºÙÌÚ¿ô»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÊÒÌÜ¤¬È±¤ÎÌÓ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡£¡Ö¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÍÅÄ¤Ï2026Ç¯¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á