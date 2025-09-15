福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は15日、福岡市の福工大野球場で第2週第3日の3試合を行った。九産大は福教大を8―2で破り、開幕4連勝。九共大は九工大に17―0の5回コールドで圧勝して同じく開幕4連勝とした。日経大は福工大に6―5でサヨナラ勝ちした。