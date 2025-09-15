◆自転車BMX「2025アジアBMXフリースタイル選手権」最終日（15日・福岡県営筑後広域公園）地元の福岡県八女市在住の16歳、松本翔海（（しょあ）＝柳川高1年＝が74・60で3位に入った。柳川高の担任らも応援に駆けつけた中、「みんなに見てほしかった」と、横に2回転する大技「セブントゥエンティー」を成功。「（結果は）とても良かった。日本のいつも大会より規模も大きく、雰囲気を感じられた」と笑みを浮かべた。小学1