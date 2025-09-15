9月15日は敬老の日。10回目となるおじいちゃんと子どもたちとの野球対決が行われました。年齢差65歳以上という試合を制したのは、どっち！？ 15日、水前寺野球場で行われたのは、古希を迎えた70歳以上が中心のチーム「一新球友」と熊大付属小野球クラブとの交流戦です。■熊大付属小・竹原光太朗主将「大先輩方とともに笑顔の全力プレーで野球をプレーすることを誓います」 古希チームの最高齢は山