◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子１１０メートル障害で、初出場の野本周成（愛媛競技力本部）は、１３秒２９の予選３組４位で予選突破を決めた。昨夏、パリ五輪の参加標準記録は上回っていたものの、日本選手権で５位にとどまり代表入りはならなかった。日本選手権は過去２０年と２１年の４位が最高。悔しさを味わって迎えた今季は、参加標準記録を突破し、７月の日本選手権で２位に入り１年越しに日本代表の座を