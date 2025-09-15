またもや偉業達成は持ち越し――。日米通算２００勝に王手をかけた巨人の田中将大投手（３６）が１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発するも、６回に２点を献上。右腕は７回に代打を送られ、６回５安打２失点で降板した。両軍無得点で迎えた６回、先頭・筒香の飛球を中堅・キャベッジがダイビングキャッチをして１アウト。味方の好守が光るも、オースティンに中前打、続く佐野に四球を与えてピンチを招いた。二死一、二塁となった