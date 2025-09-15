６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が１５日、都内で映画「Ｂｙ６ａｍ夜が明ける前に」（１０月３日公開、向井宗敏監督）の完成披露試写会に登場した。夫と娘の３人で平穏な日常を送る元特殊急襲部隊で主人公の長瀬綾（武田梨奈）。彼女の元にかつての後輩から弟を探して欲しいと相談が。家庭の事情で午前６時まで協力することになり、犯罪組織と壮絶な戦いを繰り広げるノンストップ・