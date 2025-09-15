◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）新十両の西ノ龍（境川）が元大関・朝乃山（高砂）を撃破した。左を差すも土俵際まで攻められた。何とか耐えて上手投げで２連勝した。「突っ張れなかった。何も考えてない」と必死で戦ったことを明かした。元大関との対決も「わかんないっす。目一杯やった」。最後は「まだ２番なので頑張ります」と静かに闘志を燃やした。