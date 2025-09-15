◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第３日▽慶大６―１法大（１５日・神宮）慶大が法大に勝利し、１勝１敗１分けで４回戦へ持ち込んだ。同点で迎えた６回に２点を勝ち越し、なおも２死二塁。今季からベンチ入りを果たし、５回の守備から途中出場していた一宮知樹右翼手（１年＝八千代松陰）がリーグ戦初安打初本塁打となる２ランを放った。「自分のスイングでいい結果につながったことがよかった」と笑顔を見せた。一般入試