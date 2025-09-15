◆大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・高安（田子ノ浦）を寄り切り、初日から２連勝とした。立ってすぐに巻き替え、右四つの下手投げで崩すと、もろ差しで寄り切った。素早い動きで過去３勝１０敗と苦手にしていた高安を退け、「悪くないと思う。一日一番全力を出したい」とうなずいた。先場所は左足親指を痛めて途中休場。巻き返しを期す横綱昇進４場所目で好スタートを切った。八角理事