【モデルプレス＝2025/09/15】timeleszが11月12日に発売するDouble A-sideSingle『Steal The Show／レシピ』のジャケット写真が公開された。【写真】timeleszメンバーの美腹筋◆timelesz「Steal The Show／レシピ」ジャケット写真公開初回限定盤A、B、通常盤の表と裏で、それぞれの表題曲のイメージにリンクしたクールでスタイリッシュな雰囲気と、柔らかい表情で温かみのあるビジュアル両方が楽しめるデザインに仕上がっている。