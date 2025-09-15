【モデルプレス＝2025/09/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が15日、自身のInstagramを更新。海でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】IVEレイ、海で美脚披露◆レイ、海満喫ショット公開レイは「YABAI夏」とつづり、海でのオフショットを公開。ラッシュガードにショートパンツ姿で美しい脚を披露し、パドルサーフィンを楽しむ様子が収められている。この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」