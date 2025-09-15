Ooochie Koochieによる全国ツアー「Ooochie Koochie TOUR」の日本武道館2days公演が、2025年9月11日と12日に開催され、両日ともに超満員の9000人、のべ18000人を動員した。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】Ooochie Koochie、日本武道館公演（全10枚）Ooochie Koochieは、1965年生まれ、広島県出身の奥田民生と吉川晃司が結成したユニット。高校時代からバンド活動を通じて接点があった2人が還暦を迎えるタイミングで、『