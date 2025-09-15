kurayamisakaが9月10日（水）にリリースした1stフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』から、リードトラック「metro」のMusic Videoが9月15日（月）20:00にプレミア公開された。前作「sekisei inko」のMVに続き、今回も総監督を務めたのは映像作家・室谷惠氏。前作のその後を描く今作では、”日常の中を通り抜ける風”をテーマに映像を制作。発想の原点となったのは、人々の生活に自然に溶け込みながら重要な役割を果たす