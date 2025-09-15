元プロ野球選手をコーチに招いた野球教室が15日、山形県米沢市で開かれ、地元の中学生がプロの技術などを学びました。この野球教室は、技術の向上と青少年育成を目的に米沢松岬ライオンズクラブが開いたもので、市内の中学校で野球部に所属する生徒およそ80人が参加しました。15日は東北楽天ゴールデンイーグルスの元選手、森山周さんら合わせて3人がコーチとして招かれ、生徒たちにピッチングやバッティ