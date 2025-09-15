■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子400mハードルの予選が行われ日本から3選手が出場した。1組の井之上駿太（23、富士通）は49秒73で組8着、2組の小川大輝（22、東洋大）は50秒08の6着、5組の豊田兼（22、トヨタ自動車）は51秒80で組8着となり、各組上位4人とタイム上位4人が進む準決勝への進出はならなかった。予選5組に登場したパリオリンピック