■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子400mハードル予選が行われ、3組に登場したK.ワーホルム（29、ノルウェー）は48秒56の3着、準決勝進出を決めた。予選突破は各組上位4人+タイム上位4人。連覇を狙うワーホルムは予選3組に登場、トラックに姿を表すと気合の入った表情を見せた。選手紹介では歓声を受けると声を出して気合をさらに込めた。スタートか