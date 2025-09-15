韓国の人気グループ「BTS」が所属する芸能事務所の創業者が株式の不正取引の疑いで警察に出頭しました。HYBEパン・シヒョク氏「ご心配をおかけして申し訳ありません。本日の調査に誠実に臨みます」世界的人気音楽グループ「BTS」などが所属する韓国の芸能事務所「HYBE」の創業者・パン・シヒョク氏がきょう午前、ソウルの警察庁に出頭しました。パン氏は、HYBEが上場前の2019年、既存の投資家らに新規株式公開の計画が遅れるなど