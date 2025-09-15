9月15日、豊田合成記念体育館にて愛知県をホームとする4クラブによるプレシーズントーナメント『ナカジツ AICHI CENTRAL CUP 2025』の3位決定戦と決勝戦が行われ、三遠ネオフェニックスが2連覇を達成した。 第1試合の3位決定戦では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとシーホース三河が対戦。序盤からかなりハイペースな試合展開のなか、名古屋Dは47－45の2点リードで折り