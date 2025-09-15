自民党県連は15日、次の衆議院議員選挙の党公認候補となる第1選挙区支部長について、浅田 眞澄美県議会議員を党本部に上申することを決めました。 自民党県連は15日、長崎市内で常任総務会を開き、現在空席となっている第1選挙区支部長について、党本部に対し、長崎市選挙区選出の県議会議員浅田 眞澄美氏を選任するよう求める上申を行うことを決めました。 浅田県議は当選5回で、県連の総務会長を務めています。 （浅田 眞澄美