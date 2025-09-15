10月に開幕する全国高校サッカー選手権県大会は15日、組み合わせ抽選会が行われ、対戦カードが決まりました。 冬の選手権への1枚の切符をかけて争う県大会。 プリンスリーグ九州と県リーグの参加校、そして、地区予選を勝ち抜いたあわせて32校がトーナメント方式で対戦します。 シード校には3年ぶりの優勝を目指す国見や去年の覇者で今年の県高総体も制した長崎総大附属などが選ばれ、各校